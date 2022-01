Corona-Alarm! Waspo 98 reist ohne sechs Stars und mit "sehr mulmigen Gefühl" nach Bukarest

Hintergrund ist der Ausfall von sechs Spielern und seinem Trainerassistenten vor dem Champions- League-Spiel am Mittwochabend (20 Uhr) bei Steaua Bukarest. Waspo ist ohne Kapitän Aleksandar Radovic, Ivan Nagaev, Petar Muslim, Fynn Schütze, Marko Macan, Ante Corusic und Co-Trainer Predrag Jokic in die rumänische Metropole gereist – alle haben Corona. Nicht ausgeschlossen, dass es noch mehr Fälle gibt. Muslim und Nagaev waren die Ersten am Freitag. Beim Testturnier in Duisburg am Wochenende war der Rest negativ. Doch die große PCR-Testreihe am Anfang dieser Woche brachte die weiteren Fälle ans Licht.

Dienstag, 16 Uhr in Bukarest, Feierabendverkehr in der rumänischen Hauptstadt. Mittendrin in der Blechlawine: der Bus mit Waspo 98. Trainer Karsten Seehafer schildert die prekäre Situation des Teams am Telefon. „Die Realität holt alle ein, wir können testen und testen, Corona werden wir alle irgendwie bekommen“, sagt er, „und wenn, dann sind wir zumindest geboostert.“

Waspo hat "das letzte Aufgebot" dabei

„Wir sind mit einem sehr mulmigen Gefühl hierhergereist“, sagt Seehafer. „Die größte Sorge ist, dass wir einen Spieler hier in Bukarest lassen müssen.“ Die eigentlich wegweisende Partie ist völlig in den Hintergrund getreten. Waspo will einfach nur wieder heile nach Hause. Mittwochvormittag wird nochmals getestet. Bei einem positiven Ergebnis muss der betroffene Spieler in Isolation und darf Bukarest nicht verlassen, wenn der deutsche Meister am Donnerstag zurückfliegt.

Die Hannoveraner haben einen 13-Mann-Kader dabei, „das letzte Aufgebot“, wie Seehafer sagt. Trotz der Gefahr weiterer Fälle sah der europäische Dachverband LEN keinen Grund, die Partie zu verschieben. Die LEN teilte Waspo die „doofe Nachricht“ (Seehafer) mit, da müsse das Team schlicht durch. Solange man sieben Mann zusammenbekomme, müsse ge­spielt werden. Auch Steaua machte keine Anstalten zur Spielverlegung. „Corona gibt’s ja hier nicht“, sagt Seehafer lakonisch.

"Wir müssen das Feld von hinten aufräumen"

„Ein Sieg in Bukarest wäre vorher der Plan gewesen“, sagt der Trainer. Aber ohne die sechs Stars aus dem Kern der Mannschaft wird es Waspo sportlich schwerhaben. Die jungen Spieler, die Waspo in zwei, drei Jahren prägen sollen, müssen heute schon ins Wasser. Darko Brguljan führt sie als Ersatzkapitän an. Beide Teams kämpfen in der Gruppe B noch um Platz vier, der zur Teilnahme am Final Eight berechtigt. Steaua liegt mit drei Punkten auf Platz sieben, Waspo mit fünf auf Platz fünf. Budapest auf Rang vier hat schon zehn Zähler.

Am 25. Januar empfängt Waspo die Rumänen zum Rückspiel. „Beide Partien sind richtungsweisend“, sagt Seehafer. Was ihn optimistisch macht: Bis auf die Auswärtsaufgaben bei Pro Recco und in Budapest hat Waspo nach dem Auftritt in Bukarest nur noch Heimspiele vor der Brust: „Wir müssen das Feld von hinten aufrollen.“