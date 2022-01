Corona-Ausbruch bei Waspo 98: Nur Schenkel negativ – Spiel gegen Duisburg auf der Kippe

Sogar das für Dienstag angesetzte Länderspiel gegen Frank­reich ist noch recht kurzfristig abgesagt worden. Die vierte Corona-Welle hat längst den Wasserball erfasst. Einige weitere Covid-19-Infektionen führten dazu, dass die Weltligapartie ins Wasser fiel. Auch der neue Bundestrainer Petar Porobic hatte sich angesteckt. Die Bundesliga habe auf der Kippe gestanden, sagt Bernd Seidensticker, Präsident von Meister Waspo 98: „Es gab Stimmen, die den Ab­bruch wollten. Aber wir müssen flexibel sein. Wir wollen diesem Sport ja nicht den Garaus machen, es muss und wird weitergehen.“

Nach dem knappen und wichtigen Sieg in der Champions League bei Steaua Bukarest war der durch die Omi­kron-Variante ohnehin dezimierte Waspo-Tross vor Ort in Ru­mä­ni­en noch negativ getestet worden. Alle gesunden Spieler waren mitgereist. Erst in Hannover gab es dann die positiven Befunde – bis auf Torwart Moritz Schenkel hatte sich das gesamte Team infiziert. „Wenn du es in einer Mannschaft hast, hast du verloren. Aber bei uns sind alle geboostert, daher hatten wir milde Verläufe“, so Seidensticker. Wären die Tests schon in Bukarest positiv gewesen, säße der Meister dort noch immer in Quarantäne. Aktuell kehren die ersten Spieler des Triple-Gewinners, die bereits vorher infiziert waren, aus der Isolation zu­rück.