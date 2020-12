"Uns fehlte alles": Waspo 98 geht gegen Titelverteidiger Ferencváros mit 6:19 unter

So nass sind die Wasserballer von Waspo 98 Hannover lange nicht gemacht worden. Am dritten Spieltag der Champions League in Budapest verloren sie gegen Gastgeber und Titelverteidiger Ferencváros mit 6:19 (0:4, 2:4, 2:5, 2:6). Damit beendete der deutsche Meister den ersten Abschnitt der Gruppenphase in der Blase von Ungarn punktlos.

Anzeige

"Drei Spiele in drei Tagen nach langer Pause waren sehr hart", konstatierte Trainer Karsten Seehafer. "Aber das ändert nichts daran, dass wir unsere Chancen in Überzahl nicht nutzen. Heute fehlte uns aber alles."