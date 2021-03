"Entscheidung des Kopfes": Waspo 98 gibt Finalturnier der Champions League ab

„Wir haben eigentlich schon im Dezember gegenüber dem europäischen Verband die weiße Fahne gehisst.“ Der Trainer Karsten Seehafer hat früh erkannt und längst gemutmaßt, dass es wegen der Pandemie sehr schwierig wird, das Final-8-Turnier der Champions League in Hannover auszutragen. So, wie es geplant war. Seehafer ist schließlich nicht nur Coach, sondern auch Mäzen und Waspo-Vizepräsident. Nun hat sich offenbar ein neuer Ausrichter gefunden. Das wichtigste Turnier könnte in Belgrad ausgetragen werden. „Man hat Verständnis für die Probleme hier, niemand ist uns böse“, betont Seehafer.

Anzeige

In einem Brief an die LEN (Ligue Européenne de Natation) hat Waspo erneut auf die Situation aufmerksam gemacht. „Mehr noch, die Lage hat sich durch die steigenden Infektionszahlen in Deutschland ja verkompliziert“, so Seehafer, „und diese Botschaft ist angekommen.“ Für vier Jahre hatte die LEN das Final-8 vergeben, Waspo und der italienische Spitzenclub Pro Recco sollten sich abwechseln. 2020 fiel das Turnier in Italien wegen Corona aus, nun wäre zum Abschluss wieder Hannover an der Reihe gewesen.