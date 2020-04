"Wir sind im Stand-by-Modus": Julian Real und seine Waspo-Kollegen warten auf Klarheit

Für Waspo 98 Hannover ist klar, dass ein Spielbetrieb nur unter „Regelungen aufgenommen wird, die gesetzeskonform sind und die Gesundheit aller Beteiligten nicht gefährden", sagt Klubchef Bernd Seidensticker. „Wir stemmen uns nicht gegen eine Fortsetzung der Saison, wenn der Deutsche Schwimmverband ein Konzept für die Durchführung von Wettkämpfen vorlegt, so wie es bei den Fußballern und im Pferderennsport geschehen ist.“

Die Wasserballer halten derzeit zumindest die Zehen ins Nasse – übertragen auf ihre sportliche Lage. Die Saison in der Bundesliga ist unterbrochen, bis zum 1. Juli soll über Fortsetzung oder Abbruch entschieden werden. Auch die Champions League pausiert, die Terminierung der Olympiaqualifikation steht aus.

Auch das Thema Fahrgemeinschaften bereitet den Bundesligisten Probleme: „Wie sollen wir denn zu einem Ligaspiel nach Esslingen kommen, mit Privatfahrzeugen, in denen maximal zwei Leute sitzen“, fragt Seidensticker. „Das wäre ein enorm hoher Aufwand, fast unangemessen.“

Solche Regelungen müssten sich an den zehn „Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes orientieren, die jüngst auf der Internetseite der Deutschen Wasserballliga veröffentlicht worden sind: Distanzregeln einhalten, Körperkontakte auf das Minimum reduzieren, Freiluftaktivitäten präferieren, Hygieneregeln einhalten, Umkleiden und Duschen zu Hause, Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen, Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Feste unterlassen, Trainingsgruppen verkleinern, Angehörige von Risikogruppen besonders schützen, Risiken in allen Bereichen minimieren.

Das ist das Aufgebot von Waspo 98 Hannover in der Saison 2019/20:

Zudem brauchen auch die Wasserballer zur Wiederaufnahme ihrer Wettkämpfe eine gewisse Vorbereitungszeit. Zurzeit trainieren die Waspo-Profis, maximal drei zeitgleich, im Fössebad und im Kraftraum des Sportleistungszentrums – jeweils unter Wahrung der Abstandsregeln, also mit mehreren Bahnen Zwischenraum. „Wir schwimmen, machen Athletiktraining und pflegen Grundlagen“, sagt Abwehrchef Julian Real. „Wir sind im Stand-by-Modus, den Ball habe ich seit Mitte März nicht mehr gesehen.“

Familienvater Real forciert in dieser ungewissen Zeit die Weichenstellung für die Zeit nach dem Sport – Karriereabschluss soll im Idealfall Olympia 2021 werden. „Ich bin schon über 30, da muss ich an die Zukunft denken“, sagt er. Daher nutzt er die wettkampffreie Zeit für seine Masterarbeit in Betriebswirtschaftslehre.