Waspo-Frauen verstärken sich mit Nationalspielerin: "Sie wird uns guttun"

Schlag auf Schlag ins neue Jahr

Drei Bundesligaspiele haben die Wasserballerinnen von Waspo 98 in drei Monaten bisher gehabt, nun kommen vier binnen zwei Wochen. „Gefühlt geht die Saison jetzt erst los“, sagt Trainer Erik Bukowski. Am Samstag um 16.30 Uhr steht die Partie bei Bayer Uerdingen, am Sonntag folgt das Nachholspiel beim Eimsbütteler TV in Hamburg.