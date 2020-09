Waspo 98 greift nach dem Pokal - Seidensticker: "In dieser Form sind wir quasi unschlagbar" 

Der Wasserball-Meister und Supercup-Gewinner greift am Wochenende in Berlin nach dem Triple. Den Sieg über den OSC Potsdam im Halbfinale (Freitag, 17.15 Uhr) vorausgesetzt, folgt am Sonntag (15.15 Uhr) das Pokalfinale gegen Ausrichter Spandau 04, der gegen den ASC Duisburg (Freitag, 19 Uhr) klar favorisiert ist. „Es wird Zeit, dass die Berliner kapieren, dass wir vorn sind. Von den letzten acht Titeln haben wir sieben geholt, unsere Mannschaft ist einfach geil“, sagt Seidensticker.

Über taktische Vorgaben und derlei mag Seidensticker nicht reden: „Das Team hält top zusammen, das ist entscheidend. Ich sage es mal so: In dieser Form sind wir quasi unschlagbar.“

Am Donnerstag ist die Mannschaft erneut auf Corona getestet worden, bisher ist das Experiment Wasserball in der Pandemie geglückt. Das vom Deutschen Schwimm-Verband erstellte Hygienekonzept ist tragfähig und mit relativ wenig Aufwand umzusetzen, wie Trainer und Mäzen Karsten Seehafer sagt.

Waspos Frauen gegen Uerdingen nur Außenseiter

Auch Waspos Frauen spielen in der Schöneberger Schwimmhalle um den Pokal, sie sind am Samstag (15.30 Uhr) jedoch gegen Vizemeister Bayer Uerdingen nur Außenseiter. Zuletzt hat Waspo am 23. Februar in der Bundesliga gespielt. „Für uns ist es ein Kaltstart, dennoch ist eine Medaille das Ziel“, sagt Trainer Erik Bukowski.

Im Pokal wird der dritte Platz ausgespielt, Waspo träfe bei einer Niederlage am Sonntag (10 Uhr) auf den Sieger aus der Partie Spandau gegen Heidelberg, das Finale steht um 11.45 Uhr an. Die Bundesliga soll erst Mitte Oktober fortgesetzt werden.

Bukowski kann erstmals zwei Zugänge aus Ungarn einsetzen: Angreiferin Krisztina Lantos sowie Nachwuchstorhüterin Eszter Lefebvre. „Unsere Frauen sollen mit Spaß befreit spielen, Platz drei wäre ein Riesenerfolg“, sagt Seidensticker.