"Lief nicht optimal": Waspo 98 verliert in Marseille verdientermaßen mit 10:13

Vor dem Spiel schickten sie über die sozialen Medien noch ein paar Fotos vom sonnigen Mittelmeer und der spektakulär gelegenen Sportstätte von CN Marseille. Es sollten die einzigen schönen Erinnerungen an den Trip nach Südfrankreich bleiben. Waspo 98 verlor in der Champions League das Gruppenspiel mit 10:13 (2:4/4:4/0:2/4:3). Das Ergebnis klingt enger, als das Spiel tatsächlich war. Waspo war nie in der Position, zu gewinnen.

Anzeige

„Es lief nicht optimal“, gab Trainer Karsten Seehafer zu. „Und Marseille ist einfach auch ein sehr starkes Team.“ Die Franzosen sind das Überraschungsteam der Saison und gehören zum erweiterten Favoritenkreis auf den Königsklassen-Titel.