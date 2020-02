"Gewohnt stark": Waspos Ivan Nagaev glänzt mit Sechserpack gegen Potsdam

Nagaev schob sich auf Platz zwei der Torschützenliste vor, er bringt es auf stattliche 37 Treffer in neun Partien. Waspo-Kapitän Aleksandar Radovic hat zwar ebenso viele Tore auf dem Konto, spielte jedoch eine Partie mehr. Stark: Phillip Kubisch und Matija Brguljan.

In der zweiten Partie bei der SG Neukölln siegte Waspo mit 18:9 (3:2, 3:2, 7:2, 5:3), Seehafer schonte etliche Leistungsträger, darunter Nagaev. Zudem fehlten DSV-Kapitän Julian Real und der niederländische Nationalspieler Jorn Winkelhorst erkrankt. „Das wäre schon nervig, wenn sie ausfallen“, sagte der Coach. Schon am Dienstag steht für Waspo das wichtige Champions-League-Duell mit CN Terrassa an (20.30 Uhr, es gibt einen Livestream auf lenchampionsleague.eurovisionsports.tv). Soll es mit dem Final-8-Turnier noch klappen, hilft Waspo nur ein Sieg.

Gegen die Berliner flog Radovic im vierten Abschnitt raus. „Es gab ein harmloses Gerangel. Aleksandar musste kurz zeigen, wer Chef im Ring ist“, so Seehafer. Der Kapitän wird nicht gesperrt.