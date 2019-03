Schock für Waspo 98 Hannover: Italo-Star Alex Giorgetti fällt länger aus!

Der italienische Ex-Weltmeister hat sich einen komplizierten Rippenbruch zugezogen. „Wir waren erst von einer Prellung ausgegangen. Aber das wird nun lange dauern. Vielleicht ist Alex bis zum Saisonende nicht zurück“, sagt Trainer Karsten Seehafer. „Das wäre ein schmerzhafter Verlust“, betont der Coach. Operiert werden muss Giorgetti voraussichtlich nicht.

Hannover-Duell bei der Pokalendrunde in Düsseldorf

Am 3. und 4. Mai steht die Pokalendrunde in Düsseldorf an, Cupverteidiger Waspo hat es im Halbfinale mit Kooperationspartner White Sharks zu tun. Die Titel-Play-offs starten am 8. Mai, für das Semifinale ist der Meister bereits qualifiziert. Gegner dürfte dann erneut der ASC Duisburg sein, die Serie wird im Best-of-Five-Modus gespielt. Schafft es Waspo ins Finale, ist das erste Spiel am 22. Mai daheim, alles deutet auf Spandau 04 als Rivalen hin.