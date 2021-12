"Schon beeindruckend": Waspo 98 feiert Schützenfest gegen SV Ludwigsburg

Jorn Winkelhorst ist richtig gut drauf, der Niederländer in Diensten von Wasserball-Bundesligist Waspo 98 wuchtete sechs Bälle ins Tor des SV Ludwigsburg und wurde zum Spieler des Tages gewählt. Der Meister hatte weniger Mühe als erwartet, setzte sich mit 22:9 (6:2, 5:3, 6:2, 5:2) durch. „Man hat wieder gesehen, wie gut eingespielt wir sind. Das ist schon beeindruckend“, sagte Trainer Karsten Seehafer.

Vier Mann schonte Waspo für die Champions League, am Mittwoch (19 Uhr) kommt Titelverteidiger Pro Recco ins Stadionbad, darunter Kapitän Aleksandar Radovic. „Die Jungen müssen sich zeigen, und das haben sie getan“, so Seehafer. Jan Rotermund, zuletzt stark in Marseille, traf ebenso wie sein jüngerer Bruder Finn. „So geht es, das wollen wir sehen“, bekräftigte der Coach. Ebenfalls einen Sechserpack schnürte Ivan Nagaev – alles unter den Augen eines großen aufblasbaren Weihnachtsmannes, den die Stadt im Stadionbad aufgestellt hat.