Triple verpasst: Waspo 98 Hannover unterliegt Spandau 04 im DSV-Pokalfinale

Bunte Berliner Bärchen gab es für die Gewinner, derer 13 lagen um den Pokal herum. So wirklich bärenstark präsentierte sich bei Waspo aber keiner, am besten waren erneut Abwehrchef Julian Real und Kapitän Aleksandar Radovic, der mit vier Treffern bester Schütze des Finales war. „Wir fangen uns zwei unglückliche Tore am Anfang, sind im Abschluss nicht zwingend genug“, monierte Trainer Karsten Seehafer. Spandaus Schlussmann Laszlo Baksa parierte zudem einige Würfe aus Nahdistanz.