Tag der Wahrheit: Waspo 98 will nach 27 Jahren erneut Meister in Limmer werden

Alles ist bereit für Waspos ersten Gewinn der deutschen Meisterschaft seit 1993 im Volksbad Limmer - vor zwei Jahren hatten die Hannoveraner im Stadionbad gewonnen. Es fehlt jetzt nur noch ein Erfolg zum Titel. In der Serie steht es gegen Spandau 04 2:1. Am Mittwoch steigt das vierte von maximal fünf Finalspielen um 18 Uhr im Volksbad. Nur 300 Zuschauer sind zugelassen, einen Vorverkauf gibt es nicht. Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen zum Classico des deutschen Wasserballs.

Wie läuft die Serie?

Im Modus Best of five, drei Siege reichen zum Titel. Sollte Waspo verlieren, hat Spandau am Samstag um 16 Uhr Heimrecht in der Schöneberger Schwimmhalle. „Da werde ich ebenso gern Meister“, sagt Seehafer. Zuletzt trommelten Fans der White Sharks bei den Partien zwei und drei in Berlin für Waspo – akustisch war Hannover klar überlegen.