Keine Veranstaltungen in Risikogebieten: Darf Waspo 98 gegen Spandau noch spielen?

So lange spielen wie es eben möglich ist in der Pandemie. Alles mitnehmen, am liebsten auch gleich den ersten Titel der Saison, den Supercup. Das wollen die Wasserballer von Meister Waspo 98. Am Sonntag um 16 Uhr ist das Duell mit Pokalsieger Wasserfreunde Spandau 04 im Stadionbad anberaumt. „Es wäre gut, wenn wir spielen können. Wir sind darauf vorbereitet“, sagt Trainer Karsten Seehafer.

Eine Taskforce des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) hat aber in der vergangen Woche beschlossen, keine Veranstaltungen in Corona-Risikogebieten durchzuführen. Sollte der Inzidenzwert in Hannover bis 50 steigen, fällt die Partie, für die keine Zuschauer zugelassen sind, ins Wasser.