"Einfach überragend": Waspo 98 verteidigt Meistertitel gegen Spandau 04

Es ist die erste Meisterschaft, die Waspo 98 Hannover in Berlin errungen hat. Die Wasserballer gewannen auch das dritte Spiel der Finalserie, sie schlugen Rekordmeister Spandau 04 mit 10:7. Durch das 3:0 in der Serie verteidigte Waspo den Titel erfolgreich. "Einfach überragend, ich bin sehr stolz auf dieses Team", sagte der Waspo-Vorsitzende Bernd Seidensticker. Anzeige Trophäe vergessen Sie hatten die Trophäe allerdings im Volksbad Limmer vergessen. Waspo musste schnell noch einen Kurier organisieren, der den in Metall gegossenen Wasserball des Olympiasiegs von 1928 herbeischafft. Das übernahm Familie Rotermund. Mutter Silke, Vater Philipp und Bruder Fynn des Abwehrspezialisten Jan Rotermund kamen so in den Genuss des dritten Endspiels. Nach einem Corona-Test durften sie auf die Tribüne der Schöneberger Schwimmhalle. „Das nehme ich auf meine Kappe“, so Seidensticker, „wir hatten ja ohnehin nicht vor, das Teil so schnell wieder herzugeben.“

Die Spieler von Waspo 98 Hannover feiern den Meistertitel

Guter Start von Waspo Waspo begann gut und erzielte durch das Ivan Nagaev das erste Tor, kassierte bis zur Mitte des ersten Abschnitts indes zwei Treffer in Unterzahl. Der russische Linkshänder Nagaev egalisierte ebenso wie Darko Brguljan im zweiten Abschnitt. Kapitän Aleksandar Radovic brachte erstmals Waspo in Front und hatte mit dem nächsten Angriff seinen großen Auftritt: Sein spektakulärer Fernwurf schlug zum 5:3 ein. Jetzt spielte Hannover ruhiger, Keeper Moritz Schenkel hatte drei Paraden am Stück, zum 5:4 rutsche ihm der Ball jedoch durch. So ging es mit einer knappen Führung für Waspo in die Halbzeit.

So feiert Waspo 98 Hannover die Titelverteidigung Waspo 98 Hannover konnte durch einen 10:7-Sieg gegen Spandau 04 den Titel verteidigen. ©

Jubel am Beckenrand Einen schönen Pass von Petar Muslim nutzte Brguljan in Überzahl zum 6:4, nach einem Konter erhöhte Julian Real per Flachwurf sogar auf 7:4. Nun hatte der Titelverteidiger Oberwasser. Nach einem Konter-Gegentor glückte Ante Corusic das Tor zum 8:5 in Überzahl, da jubelte Seidensticker bereits am Beckenrand. Zuvor war er rastlos herum getigert. Mit zwei konsequenten Blocks verhinderte die stabile Waspo-Abwehr, dass Spandau näher herankam. Hätte Center Jorn Winkelhorst zu Beginn des letzten Viertels nicht die Latte getroffen, wäre das die Vorentscheidung gewesen. Den nächsten Spandau-Versuch blockte Brguljan, die Berliner stellten nun auf Pressdeckung und verkürzten aus der Distanz. Wenig später gerieten Real und Denis Strelezkij aneinander, beide mussten raus.