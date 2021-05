"Geht Schlag auf Schlag": Nagaev verlängert bei Waspo - und will ersten Titel der Saison

Alles muss ganz fix gehen bei den Wasserballern, um diese Saison irgendwie über die Bühne zu kriegen. Um den Supercup im dritten Anlauf überhaupt spielen zu können, ist er zwischen zwei Bundesliga-Zwischenrundenturniere gelegt worden. Anzeige Am Mittwoch (17 Uhr, Stadionbad) kämpft Meister Waspo 98 gegen Pokalsieger Spandau um den ersten Titel der Saison, es wäre der vierte Supercup-Sieg am Stück. „Es geht Schlag auf Schlag. Ob Sieg oder Niederlage, du musst in dieser Saison alles schnell verarbeiten“, sagt Trainer Karsten Seehafer.

Eigentlich sollte die Partie bereits am 25. Oktober 2020 ausgetragen werden. Sie wurde wegen der Pandemie abgesagt. Auch der zweite Versuch am 13. März scheiterte wegen Corona-Fällen bei Waspo nach der Rückkehr vom Champions-League-Turnier in Budapest. Zwischenzeitlich schlug das Virus auch bei den Spandauern zu. „Es ist aber richtig und wichtig, dass wir jetzt spielen“, so Seehafer. Wohlfühlfaktor bei Waspo wächst Bei Waspo ist Center Jorn Winkelhorst wieder dabei, der niederländische Nationalspieler ist zum zweiten Mal Vater geworden, Söhnchen Boris kam gesund zur Welt. „Unsere große Waspo-Familie wächst weiter und damit zugleich der Wohlfühlfaktor“, sagt Seehafer schmunzelnd. Mit Winkelhorst hat Hannover einen bulligen Angreifer zurück, während Spandau jüngst einen verloren hat: Montenegriner Stefan Pjesivac war von den Berlinern zu Beginn des Jahres aufgefordert worden, abzunehmen. Das gelang dem 24-Jährigen nicht, er flog aus dem Nationalteam, Spandau warf ihn raus. „Das bedeutet natürlich nicht, dass sie auf der Position jetzt schwach besetzt wären“, unterstreicht Seehafer. Zuletzt hatten die Berliner daheim beim Bundesliga-Turnier mit 8:7 gewonnen. „Das Duell ist völlig offen“, so Seehafer, „entscheidend war bei der Niederlage, dass Spandau galaktisch Überzahl gespielt hat und wir nur normal.“ Der 1979 erstmals ausgetragene Supercup wird zum 21. Mal vergeben. Nur Spandau (15-mal) und Hannover (5-mal) haben den Wettbewerb bislang gewonnen.