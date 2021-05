Kaum Zeit zum Abtrocknen: Für Waspo 98 geht's direkt in der Meisterschaft weiter

Gefeiert haben sie nur ganz kurz. Genau genommen gar nicht. So schön das auch war mit dem Gewinn des Supercups gegen den Erzrivalen Spandau 04. „Dafür blieb keine Zeit. Es geht ja jetzt Schlag auf Schlag“, sagte Trainer und Mäzen Karsten Seehafer. Anzeige Die Wasserballer von Meister Waspo 98 brauchen sich in diesen Tagen eigentlich gar nicht abzutrocknen. Am Wochenende steht im Stadionbad das zweite Bundesliga-Zwischenrundenturnier an. Nächste Woche beginnen die Titel-Play-offs, am 19. Mai steigt schon die erste Finalpartie. „Wir sind fit und bereit, feiern können wir später“, so Seehafer.

Der 51-jährige hatte selbst ein entspanntes und kühlendes Siegerbad genommen, machte mit den Spielern eine richtige Welle, nahm jeden in den Arm. Dann ließ sich Seehafer in Toter-Mann-Manier ein wenig in Rückenlage treiben, Waspos 8:6-Kraftakt gegen Spandau hatte auch ihn mitgenommen. "Titel ohne Zuschauer zu feiern, fühlt sich blöd an" Die Trophäe nahm Torwart Moritz Schenkel mit in die Nordstadt, wo etliche der Waspo-Spieler in einem Block wohnen. Auf 13 Paraden brachte es der Nationalkeeper, da war der Supercup bei ihm am besten aufgehoben. „Man hat gesehen, welche Klasse in jedem einzelnen Spieler von uns steckt“, so Schenkel. Richtig glücklich war er aber nicht: „Titel ohne Zuschauer zu feiern, fühlt sich blöd an, das ging uns allen so.“ Zum vierten Mal am Stück hat Waspo in diesem Wettbewerb gegen Spandau gewonnen. „Den rücken wir so schnell nicht wieder raus“, sagte Präsident Bernd Seidensticker. Der souveräne Schenkel und eine sehr gute Defensive waren entscheidend. „Und das wird im Kampf um die weiteren Titel so bleiben“, betonte Seehafer, „es wird derjenige Meister, der gegen die starken Abwehrreihen die höhere Durchschlagskraft entwickelt.“

Bilder vom Wasserball-Spiel um den Supercup zwischen Waspo 98 Hannover und Spandau 04 Bilder vom Wasserball-Spiel um den Supercup zwischen Waspo 98 Hannover und Spandau 04 © Florian Petrow