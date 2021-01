OP und lange Pause drohen: Waspo-Torhüter Götz verletzt sich bei Nationalteam

Das ist ein ganz üble kalte Dusche für Wasserballer Kevin Götz. Waspos Nationaltorwart hat sich verletzt, ihm droht eine längere Pause und sogar eine Operation. Die Olympia-Qualifikation in Rotterdam Mitte Februar wird er verpassen. „Das ist bitter für Kevin, es lief gerade so positiv für ihn, er hat fleißig trainiert“, sagt Bundestrainer Hagen Stamm. Aktuell bereitet sich die DSV-Auswahl in Warendorf vor. Am Dienstag ist Meister Waspo 98 Hannover angereist, um Trainingsspiele auszutragen.

Als Waspos Team auf der Autobahn war, fuhr Götz gerade zurück. „Ich bin ganz schön geknickt. Hoffentlich dauert das nicht so lange, aber ich kann es gar nicht einschätzen, so etwas hatte ich noch nicht“, sagt der 28-Jährige. Waspos zweiter Torwart hinter Moritz Schenkel hatte sich normal warm gemacht, das Training lief gut. Dann kamen die Schüsse, und beim vierten passierte es. „Das war keine Rakete und ich hab normal reagiert, aber da war sofort ein stechender Schmerz“, so Götz. Bei der nächsten Aktion bekam er den Arm nicht mehr schmerzfrei nach oben.