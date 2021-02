"Keine Zeit für Trübsalblasen": Waspo-Keeper Kevin Götz gibt sich nach OP kämpferisch

Kevin Götz gibt sich kämpferisch, er will so bald als möglich wieder ins Wasser zurückkehren. Vor zwei Tagen, nur eine Woche nach dem schmerzhaften Riss der Bizepssehne am Ellenbogen, ist der Wasserballer von Meister Waspo 98 in Hannover erfolgreich operiert worden. Kurz nach seinem Eingriff meldete sich der 27-jährige Nationaltorhüter mit einem emotionalen Eintrag in den sozialen Medien.

Götz liegt in einem Krankenhausbett des Diakovere-Annastifts und zeigt mit dem gereckten Daumen seiner rechten Wurfhand in die Kamera, der linke Arm ist geschient, die Ge­sichts­mas­ke verdeckt sein schwaches Lächeln – und auf dem Kopf trägt er, natürlich, eine Wasserballkappe. „Von hier an bergauf“ ist die Überschrift des Beitrages.