Waspo 98 stellt sich neu auf: Predrag Jokic soll Seehafer als Trainer nachfolgen

An den Tischtennisplatten bilden die mehr als 20 Mann einen großen Kreis mit entsprechendem Corona-Sicherheitsabstand. Es wird viel geflachst, einige sehen sich seit Wochen erstmals wieder. So saß Darko Brgulkan wegen geschlossener Grenzen einen Monat in Montenegro fest, Ante Corusic nutzte die Zwangspause zu einem Heimatbesuch in Kroatien. „Du hast ja einen Sonnenbrand auf dem Rü­cken, warst wohl zu viel am Strand“, flachst Konditionstrainer Karl-Heinz Windt. „Nein, das ist eine lange Ge­schich­te“, entgegnet Corusic.

"Ich werde das ja nicht ewig weitermachen"

Seehafer wird dann etwas ernster. Natürlich muss er Pre­drag Jokic nicht extra vorstellen, den vierfachen Olympiateilnehmer und Ex-Welt- und Europameister kennen al­le. „Pedja“ Jokic erhält einen Vierjahresvertrag, er zählt nun offiziell zum Trainerteam. „Ich wünsche mir, dass er mein Nachfolger wird, ich werde das ja nicht ewig weitermachen“, sagt Seehafer.

Der 37-jährige Mon­te­ne­gri­ner fühlt sich wohl in Hannover, er ließ seine Karriere zuletzt noch bei Waspo-Kooperationspartner White Sharks ausklingen. „Pedja weiß, wie wir uns Wasserball vorstellen. Und wir kennen seine Philosophie, es passt perfekt“, sagt Seehafer, der zugleich Mäzen von Waspo ist. Wann er an Jokic übergeben wird, hat er jedoch noch nicht entschieden.