"Ist ganz heimelig hier": Waspo 98 nimmt Trainings-Schichtbetrieb im Fössebad auf

Jedes Prusten ist zu hören im Fössebad. Jedes Eintauchen der Hände beim Kraulen. Das ist auch kein Wunder, denn mehr als vier Wasserballer dürfen nicht gleichzeitig ins Becken. Die Bundesliga-Spieler von Waspo 98 trainieren unter strengen Corona-Auflagen im Hallenbad. Und zwar im Schichtbetrieb, ein Training zieht sich dann über vier Stunden. „Wir sind gut in Bewegung, das ist schon okay so. Wir passen auf, Sicherheit geht vor“, sagt Trainer Karsten Seehafer.

Klare Entscheidung pro Fössebad

Während sich Kapitän Aleksandar Radovic wieder anzieht und Fynn Schütze sowie Torwart Felix Behnke schon die Halle verlassen, schwimmen sich die Nationalspieler Julian Real und Tobias Preuß sowie der russische Neuzugang Ivan Nagaev gerade ein. An jeder Bahn pappt der Plan in Klarsichtfolie, das ist so vorgeschrieben. Platz ist mehr als genug an der Fösse, die Spieler haben sich klar gegen das Wassertraining im Sportleistungszentrum entschieden.

„Es ist ganz heimelig hier und mal etwas anderes. Die Wassertemperatur ist minimal höher, deshalb fühlt es sich eher wie Stadionbad an“, sagt Seehafer, der mit eigens angefertigter Waspo-Atemschutzmaske am Beckenrand steht. Sieben Einheiten kann Waspo in der Woche absolvieren, viermal im Wasser, dreimal Kraft. Dazu übt jeder noch individuell.