Wechselbad der Gefühle: Waspo 98 kehrt mit Punkt aus Spandau zurück

Wäre es doch nur so einfach im Wasserball. Zwei Sekunden vor dem Ende zog Waspo-Schlussmann Moritz Schenkel sein Tor halb unter die Oberfläche und schrie ein langgezogenes „Nein!“. Der Ball hätte nun wohl schwerlich hineingepasst – er hatte da aber freilich schon eingeschlagen. Im Frust hätte der Keeper des Meisters seinen Kasten wohl am liebsten versenkt nach dem so späten Ausgleichstreffer der Berliner. Ein 11:11 (2:3, 2:1, 1:3, 6:3) erkämpfte Waspo am 2. Spieltag der Champions League bei Spandau 04. „Wir kommen nach einem Drei-Tore-Rückstand wieder“, sagte Waspo-Coach Karsten Seehafer, der nicht recht wusste, ob er sich freuen oder doch ärgern sollte nach dem ersten Punkt in der Königsklasse.

Anzeige

Eigentlich hatte Waspo das ganz gut gelöst beim Erzrivalen, im zweiten Viertel tröpfelte es offensiv jedoch nur noch. Ein Fall für Darko Brguljan, der mit zwei herrlichen Distanzwürfen dafür sorgte, dass die Gäste nicht abdrifteten.