Zu viele Corona-Fälle: Waspo einigt sich mit Spandau auf Verlegung des Topspiels

Nach dem "Husarenstück" in der Champions League in Bukarest hätte Waspo 98 am Samstag in der Liga bei Erzrivale Spandau rangemusst. Wegen der vielen Corona-Fälle bei den Hannoveranern wird die Partie aber verlegt. "Wir haben uns da schnell geeinigt", so Waspo-Boss Bernd Seidensticker.