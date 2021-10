Waspo 98 verliert Supercup-Drama gegen Spandau 04

„Dass wir nach einem Drei-Tore-Rückstand zurückkommen gegen Spandau, das ist schon besonders – Berlin hat das gegen uns in den letzten Jahren nicht geschafft“, so Seehafer. Drei Tore steuerte dazu Matija Brguljan bei, der normalerweise für defensive Aufgaben zuständig ist. Auch die Berliner ereiferten sich, Coach Petar Kovacevic sah im Schlussviertel Rot. Die gesamte Partie war hektisch und hochemotional, das Duell der Erzrivalen hat jedenfalls nichts an Brisanz eingebüßt. Bisweilen gab es nicht nur im Wasser tumultartige Szenen. „Ich will es mal so sagen, in der Champions League wäre die komplette Berliner Bank aus der Halle geworfen worden, derlei wird da streng geahndet“, so Seidensticker.