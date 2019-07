Waspos WM-Fahrer müssen gegen Italien ran - Von Platz eins bis drei ist alles möglich 

Den meisten Respekt haben die deutschen Wasserballer vor dem ehemaligen Weltmeister-Torhüter Slobodan Soro gehabt. Der Serbe spielt seit vier Jahren für Brasilien und ist mit seinen 41 Jahren noch immer in Topform. Als Julian Real von Waspo 98 Hannover mit einem Doppelschlag für die 3:0-Führung gesorgt hatte, da war Soro restlos bedient. Er schimpfte mit seinen Vorderleuten, obwohl ihm selbst bei Reals zweitem Streich der Ball durchgerutscht war. Die Deutschen entschieden die WM-Vorrundenpartie im südkoreanischen Gwangju früh für sich, am Ende hieß es 15:8 (4:1, 6:1, 2:2, 3:4). Damit hat die DSV-Auswahl mindestens Rang drei und die am Sonntag beginnende Hauptrunde bereits sicher.

Real steuert drei Treffer bei

Kapitän Real erzielte insgesamt drei Treffer und war zufrieden mit dem Auftritt gegen überwiegend harmlose Brasilianer. Nach dem Wechsel verwalteten die Deutschen das Resultat, im vierten Abschnitt kam Waspos Schlussmann Kevin Götz zu seinem allerersten WM-Einsatz. Er zeigte drei Paraden und machte seine Sache ebenso ordentlich wie zuvor Vereinskollege Moritz Schenkel. Waspos vierter WM-Fahrer, Tobias Preuß, verwandelte einen Strafwurf zum Stand von 10:2.

Bester deutscher Torschütze war erneut Marko Stamm. Er kam nach dem Seitenwechsel trotz eines Bänderrisses zum Einsatz und traf fünfmal. Der Leistungsträger hatte das linke Sprunggelenk bandagiert und humpelte am Beckenrand entlang. „Er soll ja schwimmen und nicht laufen“, sagte Vater und Bundestrainer Hagen Stamm lakonisch und hob lieber den starken Auftritt der Mannschaft hervor.