Erstes Spiel, erster Titel: Waspo 98 sichert sich Supercup im Fünf-Meter-Schießen

Karsten Seehafer ist mit einem erleichterten Lächeln ins Becken gesprungen in der Schöneberger Schwimmhalle. Die Taschen hatte er sich vor dem Siegerbad leer geräumt. „Ich mach' das ja nicht zum ersten Mal“, sagte der Trainer der Wassersportfreunde 98. Hannovers Wasserballer verteidigten in Berlin den Supercup, schlugen Meister WF Spandau 04 mit 21:20 nach Fünf-Meter-Schießen. (5:5, 4:4, 5:5, 1:1, 5:4). „Der erste Titel geht an uns, das war schon klasse“, stellte Seehafer nach einer bemerkenswerten Partie fest.

Neue Regeln, viele Strafzeiten und Tore

5:5 hat es nach dem ersten Viertel gestanden. Das hätte in der vergangenen Saison der Endstand sein können zwischen Waspo 98 und den Wasserfreunden Spandau 04. Aber die neuen Regeln, erstmals bei der Weltmeisterschaft in Japan erprobt, machen es den Abwehrreihen schwer.

Es gibt viel mehr Strafzeiten, mehr Fünf-Meter-Strafwürfe und dadurch eine Torflut. „Aber die Schiedsrichter haben nicht so gepfiffen wie die bei der WM, sie waren viel kleinlicher“, bemerkte Co-Trainer Karl-Heinz Windt. „Das haben die Berliner hinterher auch gesagt. Die Unparteiischen waren das große Thema.“