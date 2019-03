Waspo und die White Sharks: "Friedens-Bahn" als Zeichen des guten Miteinanders

Sie sind gut gefahren mit der Kooperation, die Wasserballer von Waspo 98 und die White Sharks. Seit rund einem Jahr arbeiten die zuvor zerstrittenen Clubs zusammen. Das haben sie zum Anlass genommen, eine „Friedens-Bahn“ aufs Gleis zu setzen. Die ist am Dienstag auf dem Gelände Üstra-Betriebswerkstatt an der Fuhsestraße vorgestellt worden. Waspo und Sharks, alle in einem Boot. Genauer gesagt auf einer Bahn.