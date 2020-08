Entscheidende Neuerung: Wasserballer müssen nach Coronatests nicht in Quarantäne 

Keine Quarantäne

Entscheidende Neuerung: Nach dem zwingend erforderlichen Corona-Test müssen Teams und Betreuer bis zum Spielbeginn nicht mehr in Quarantäne, sondern sollen sich streng an die allgemeinen Sicherheitsregeln halten. „Das ist besser umsetzbar“, so Deike. Waspo 98 tritt am 25. August bei Spandau in Berlin zum Entscheidungsspiel um Rang eins im Play-off-Ranking an.

Auch die Bundesliga-Frauen, wie zuvor die Männer in der Deutschen Wasserball-Liga (DWL) organisiert, werden die Saison wohl abbrechen, um sie unter Führung des DSV fortzusetzen. Die Vereine sahen sich außerstande, ein umfangreiches Hygienekonzept zu erarbeiten. Die DWL gibt es damit nicht mehr.