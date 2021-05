Nur Formsache? Waspo trifft im Zwischenrundenturnier auf Duisburg, Potsdam und Spandau

Am Samstag beginnt für die Wasserballer von Waspo 98 Hannover das erste Zwischenrundenturnier zur deutschen Meisterschaft in Berlin. Am Samstag bekommt es der Titelverteidiger mit dem ASC Duisburg (13 Uhr) sowie dem OSC Potsdam (17 Uhr) zu tun, am Sonntag (12.30 Uhr) geht es gegen den Pokalsieger WF Spandau 04.