Waspo 98 hat in Ivan Nagaev endlich seinen Linkshänder der europäischen Spitzenklasse

„Es passt perfekt mit ihm“, so Seehafer. Beim Supercup-Sieg in Berlin gegen Spandau 04 warf der Nationalspieler fünf Tore und schlug sofort ein. Am Samstag trifft Waspo im Stadionbad erneut auf die Berliner, um 18 Uhr steht für Hannover das erste Bundesliga-Spiel an. „Eine sehr wichtige Partie“, weiß Nagaev.

Nagaev entschied sich rasch für Waspo und unterzeichnete einen Vertrag bis 2021: „Ich kann auf jeden Fall zwei Jahre in der Champions League spielen, das ist entscheidend und bringt mich sportlich weiter.“ Großes Ziel sind die Olympischen Spiele in Tokio im nächsten Jahr. Russland, einst eine Macht im Wasserball, verpasste die letzten drei Olympischen Spiele. „Jetzt ist die Chance da, es wäre ein Traum. Wasserball ist mein Leben“, sagt Nagaev.

Eigentlich wäre sein Vertrag bei Dynamo Moskau noch ein Jahr gelaufen. Dann starb der milliardenschwere Vereinspräsident, der viel Geld auch in das Wasserballteam gepumpt hatte. Plötzlich war alles anders, die Mannschaft wurde verjüngt und der Etat drastisch ge­kürzt. Das machte schnell die Runde. „Inzwischen sind wir europaweit gut vernetzt, aber auch andere Vereine waren natürlich sehr interessiert“, so Seehafer.

Nagaev trifft auf seinen Freund Kholod

Auf der rechten Seite füllt er bei Waspo die Lücke, die Luka Sekulic hinterlassen hat. Mit Fynn Schütze und Niklas Schipper sind zwei weitere, sehr junge Linkshänder im Team. Nagaev hat aber seinen Startplatz sicher. Er ist schnell, taktisch und technisch geschult und wurfgewaltig. „Alte russische Schule“, lobt Seehafer. Aber nicht nur Waspo hat bei Dynamo zugegriffen, auch Spandau hat einen Nationalspieler aus Moskau verpflichtet: Dmitrii Kholod (27) ist mit Nagaev befreundet. Beide dürften im Stadionbad direkt aufeinandertreffen. „Das ist nichts Besonderes für mich. Wichtig ist, dass wir dieses große Spiel gewinnen“, betont Nagaev lächelnd.

„Deutschland ist schöner, als wir gedacht hatten“

Mittlerweile wohnt er mit Frau Anna und seinen Töchtern Maria (5) und Margerita (3) in Linden. Das Leben in Hannover kommt ihm im Vergleich zu Moskau überaus entspannt vor. „Dort muss alles schnell gehen, der Verkehr ist verrückt. Mit dem Auto kannst du bis zu drei Stunden unterwegs sein, das ist anstrengend und oft kompliziert“, sagt der passionierte Angler. Er mag es etwas ruhiger, liest gern oder erkundet Land und Leute mit seiner Familie: „Deutschland ist schöner, als wir gedacht hatten.“ Also alles wunderbar in der neuen Heimat? Nicht ganz. „Wir suchen dringend einen Kindergarten mit zwei Plätzen. Das ist unglaublich schwierig“, sagt Nagaev, der in der nächsten Woche einen Deutsch-Kurs beginnt.

„Freundlich, aufgeschlossen. Geiler Wasserballer. Super, jetzt haben wir einen Russen im Kader“, frohlockt der Waspo-Vorsitzende Bernd Seidensticker und betont: „Mit Ivan sind wir ein gutes Stück stärker als letzte Saison, das hat sich schon gezeigt.“