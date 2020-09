Waspo 98 nach dem Sieg der Meisterschaft: „Wir werden hier noch einige Titel feiern“

Waspo-Präsident Bernd Seidensticker tanzte mit dem Meisterpokal auf der Empore des Klubhauses im Volksbad Limmer, schloss ihn fest in den Arm, drehte einige Pirouetten und rief zu den Spielern nach unten: „Das ist so geil, ihr seid so geil!“ Damit gab er den Ton vor für eine rauschende Siegesfeier.

Bis zum nicht mehr ganz so frühen Morgen feierte Waspo und leerte die Biervorräte gleich zweier Vereine. „Wasserball wird künftig in Hannover gespielt, nicht mehr in Berlin“, sagte Seidensticker gewohnt vollmundig.

Julian Real will bis zu seinem Karriereende bleiben

Dreieinhalb Stunden nach dem 11:9-Finalsieg über Spandau 04 trug Julian Real als Einziger immer noch Bademantel. Die Regenschauer waren ihm egal. Der mit Kapitän Aleksandar Radovic überragende Waspo-Akteur des vierten Spiels erzählte noch einmal von der Roten Karte für ihn. „Der Spandauer Pjesivac reißt mir an der Kappe, das ist übertriebene Härte. Das habe ich dem Schiedsrichter gesagt und sehe Rot“, so Real, der darüber lachen konnte. Er kündigte an, noch zwei Jahre in Hannover zu spielen und seine Profikarriere hier zu beenden: „Es macht einfach richtig Bock.“