WASPO 98: Nationalspieler Preuß gibt Olympiatraum trotz Verletzung nicht auf

In den vergangenen Wochen sind es höchstens noch drei Stunden Schlaf gewesen. Gar nicht so sehr die Probleme bei Belastung haben Wasserball-Nationalspieler Tobias Preuß zermürbt, es ist der Ruheschmerz gewesen. „Es war nicht mehr zu ertragen“, sagt der deutsche Meister von Waspo 98. Und er hat in seinem rauen Sport viel ausgehalten. Immerhin ist der 32-Jährige stets der Mann für knifflige Fälle gewesen, hat es mit den gefährlichsten Kandidaten des Gegners aufgenommen. Nun aber ist einstweilen Schluss, Preuß verzichtet auf das Olympiaqualifikationsturnier mit der DSV-Auswahl in Rotterdam im Februar. „Ich lasse jetzt erst einmal die komplette Diagnostik anlaufen und warte ab“, so Preuß, „die Flinte werfe ich aber nicht ins Korn.“ Der Traum, mit seiner Frau Ruth Sophia Spelmeyer an den Spielen in Tokio teilzunehmen, lebt fort.

Anzeige

„Nur für den Sport“ würde sich Preuß wohl nicht operieren lassen

Eine Labrumläsion ist es sehr wahrscheinlich, an der der Diplom-Psychologe leidet. Die Knorpellippe ist eingerissen, die Schulter kann dadurch instabil werden. „Man wird sehen, ob man es operieren kann und muss“, sagt Preuß. Nur für den Sport würde er es „wahrscheinlich nicht machen lassen“. Auf der anderen Seite will er in 20 Jahren kein künstliches Gelenk haben. „Ich gebe aber keine Prognose zu den Aussichten ab“, betont der Ex-Berliner.