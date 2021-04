"Gar nicht so schlimm": Waspo-Frauen starten mit deutlichen Niederlagen in Saison

Erst gegen den Meister, zwei Stunden später gegen den Vize. Das ist ein happiger Auftakt gewesen für die Frauen von Waspo 98 in der Wasserball-Bundesliga in der Schöneberger Schwimmhalle. Sie unterlagen Spandau 04 mit 9:21 und Bayer Uerdingen mit 8:18. „Aber wir sind mit einer erweiterten U18 angereist, hatten insgesamt nur zehn Spielerinnen. Von daher war das gar nicht schlimm“, sagte Trainer Erik Bukowski. Normalerweise gehören 13 zu einer Mannschaft.

Nikola Busauerova trifft jeweils dreifach

Etliche Spielerinnen fehlten verletzt, darunter Leistungsträgerin Carmen Gelse. Mit der starken Tschechin Nikola Busauerova hatte Waspo jedoch eine wichtige Kraft dabei, sie erzielte in beiden Begegnungen drei Tore. „Nikola ist eine Ankerspielerin, an ihr können sich die anderen hochziehen“, formulierte der Coach. Ihr erstes Bundesliga-Tor warf Emma Seehafer gegen Bayer, die 17-jährige Tochter des Männertrainers Karsten. Ebenfalls gut: Alena Paland mit drei Treffern gegen Spandau. Lea Mayer zeigte sich kampfstark und traf in beiden Spielen doppelt. „Ich bin wirklich sehr positiv überrascht“, so Bukowski.

Alle drei Mannschaften dieses Pools sind für die Halbfinal-Play-offs qualifiziert. Dazu kommt das beste Team aus der Gruppe B mit BW Bochum, Eimsbütteler TV, SC Chemnitz und Nikar Heidelberg. Das erste Turnier in Hannover war ausgefallen, ein neuer Termin steht noch nicht fest. Weil es in dieser wegen der Pandemie komprimierten Saison schon im Mai weitergeht mit den Play-offs, wird es womöglich nicht nachgeholt.