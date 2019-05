Waspo 98 schlägt im Schiedsrichter-Streit keine leisen Töne an

Nach der Niederlage im dritten Finalspiel bei Spandau 04 und schon vorher war es laut geworden in der Schöneberger Schwimmhalle. Vor allem das Verhalten und die Aussagen einiger Waspo-Offizieller seien vollkommen unangemessen und untragbar, heißt es in einer Stellungnahme des DSV, der deshalb für die nächste Saison einen Verhaltenskodex erarbeiten will. „Solange der Bundestrainer da pöbelnd am Beckenrand steht und unsere Spieler beleidigt, brauchen wir nicht über Verhaltensregeln zu sprechen“, sagt der Waspo-Vorsitzende Bernd Seidensticker dazu und betont: „Wir haben nichts zurückzunehmen. Die Schiedsrichter wa­ren schlecht.“

"Da muss man fragen, was man im Schiedsrichterwesen verändern kann" Bereits in der vergangenen Saison war es in der Endspielserie zwischen Waspo und Spandau, den Platzhirschen des deutschen Wasserballs, hitzig zugegangen. Dieser massive Druck entlud sich auf die Unparteiischen. Damals gab Spandaus Coach Petar Kovacevic dem Referee ein Küsschen, Waspos Trainer Karsten Seehafer sackte vor demselben Unparteiischen verständnislos in die Knie. Beide sahen Rot – der Schiedsrichter war hinterher fix und fertig. „Derlei ist in den letzten drei Jahren immer wieder passiert. Da muss man fragen, was man im Schiedsrichterwesen verändern kann“, so Seehafer.

Der DSV will die Unparteiischen schützen Diesmal beknieten die Erzrivalen die Schiedsrichter zwar nicht im Wortsinn, wirkten aber permanent und lautstark auf sie ein. „Wir haben kein Problem mit konstruktiver Kritik. Aber der latente Vorwurf der Manipulation und das Anschreien der Schiedsrichter und Spielbeobachter, das geht nicht“, betont Rainer Hoppe, Vorsitzender der Fachsparte Wasserball im DSV, „man stelle sich das mal in einer anderen Sportart vor. In der letzten Saison war es schon un­er­träg­lich. Wir wollen die Schiedsrichter schützen.“ So schlimm sei das alles nicht gewesen, sagt Seidensticker. „Wir können da doch nicht rumstehen wie die Zinnsoldaten und uns nicht rühren. Hinterher habe ich gratuliert“, sagt der Waspo-Chef und greift abermals Bundestrainer Hagen Stamm an, der zugleich Präsident von Spandau ist: „Er bezeichnet unsere Spieler als Luschen. Das ist ein Unding.“ Stamm beruft sich darauf, in diesen Duellen stets nur als Spandau-Offizieller vor Ort zu sein.

Referees aus dem Ausland könnten eine Lösung sein Seehafer schlägt vor, zu den entscheidenden Partien ausländische Schiedsrichter zu holen oder die beiden besten Unparteiischen alle Finalspiele pfeifen zu lassen: „Eins ist aber klar. Wenn ein Team die Serie 3:0 ge­winnt, ist der Titel verdient. Das kann kein Schiedsrichter hinbiegen.“ Waspos Frauen spielen in der Meisterschaft am Sonnabend (15 Uhr, Volksbad Limmer) um Platz drei gegen Heidelberg. Das Hinspiel verloren sie mit 9:10. Gleicht Waspo in der Serie aus, steht am Sonntag um 14 Uhr die entscheidende dritte Partie in Limmer an. Die Begegnung der White Sharks in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga A wird verlegt, die Haie habe zu viele Ausfälle.

