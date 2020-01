Waspo 98 schont die EM-Fahrer - White Sharks erwarten den Meister

Waspo-Trainer Karsten Seehafer und Vereinschef Bernd Seidensticker haben sich einen gemeinsamen Kurzurlaub in Budapest gegönnt. Die Freunde schauten sich ab dem Viertelfinale die Spiele der Wasserball-EM an. „Das waren begeisternde Partien. Vor allem alle Hannoveraner waren gut“, sagt Seehafer. Die EM-Fahrer von Waspo haben allerdings fast keine Pause, am Wochenende steht ein Doppelspieltag an. Am Samstag (18 Uhr, Stadionbad) geht es gegen den OSC Potsdam, tags darauf um 14 Uhr zur SG Neukölln.

Das ist das Aufgebot von Waspo 98 Hannover in der Saison 2019/20: Darko Brguljan: Mann für die ganz wichtigen Tore, Allrounder, montenegrinisch, Wurfarm rechts ©

Volles Programm im Frühjahr „Gegen Potsdam spielen alle, in Berlin pausieren die Euro-Fighter“, sagt Seehafer. Für die Torhüter Moritz Schenkel und Kevin Götz sowie Abwehrchef Julian Real wird es also eine kleine Auszeit geben. Auch der Russe Ivan Nagaev (EM-Achter) und der Niederländer Jorn Winkelhorst (EM-15.) müssen gegen Neukölln nicht ran. Am Dienstag (20.30 Uhr) steht schon das wegweisende Champions-League-Duell in Spanien bei CN Terrassa auf dem Programm, die Wasserballer haben in diesem Frühjahr volles Programm. Vor einem überraschenden Comeback steht Tobias Preuß, der die EM wegen eines Schulterschadens absagen musste. „Wir planen in der Champions League gegen Tiflis mit ihm, früher nicht“, betont Seehafer. Gegen die Georgier steht das Heimspiel am 21. Februar an.

White Sharks wollen "achtbares Resultat erzielen" Die White Sharks Hannover erwarten Spandau 04 am Samstag um 16 Uhr im Stadionbad. Kapitän Marvin Götz hat seine Ellbogenverletzung überstanden und will „ein achtbares Resultat erzielen“. Felix Haarstick (Schulterprobleme) ist noch nicht wieder fit, Christos Diamantidis wechselte zur SpVg Laatzen in die 2. Liga. Auch die Bundesliga-Frauen von Waspo haben es mit Titelverteidiger Spandau 04 zu tun, die Partie am Samstag (14 Uhr) ist in das Sportleistungszentrum verlegt worden. „Spandau ist uns etwa zwei Schritte voraus und in dieser Saison wohl nicht zu schlagen“, sagt Trainer Erik Bukowski. Für Waspo ist es erst das dritte Saisonspiel. Anika Ebell (Schulter) fehlt verletzt.