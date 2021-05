Kampf um die 100. Meisterschaft: Waspo 98 startet gegen Spandau in die Finalserie

Im Stadionbad ist das Wasser abgelassen, es werden Reparaturarbeiten durchgeführt. Daher weicht Waspo ins kleinere und beengte SLZ aus, in dem es obendrein keine hohe Decke gibt. „Aber das kennen ja alle Spieler, auch die Berliner“, so Seehafer. Das Freibad wäre keine Option gewesen. Das Volksbad Limmer soll erst Mitte Juni öffnen. Und in die anderen hätte erst die gesamte Ausrüstung gebracht werden müssen. „Außerdem haben wir draußen noch nicht trainiert. Der Ball fliegt ganz anders, das ist einfach so“, sagt der Coach, „wir müssen das jetzt so hinnehmen.“ Ein Problem: Waspo kann keinen Livestream anbieten, dafür ist nicht genügend Platz.

Auf Tauchstation gehen sie nicht gleich, die Wasserballer von Waspo 98 Hannover. Aber übermütig sind sie beim Titelverteidiger auf keinen Fall vor der Finalserie. Im Kampf um die 100. deutsche Meisterschaft steht an diesem Mittwoch um 17 Uhr das erste Duell mit Spandau 04 an. Gespielt wird im Sportleistungszentrum (SLZ). „ Wir sind nicht der Favorit, es ist alles offen “, sagt Trainer Karsten Seehafer.

Harte Wochen nach einer langen Saison

Eine lange Saison nähert sich, wenngleich mit Unterbrechungen, dem Ende. Etliche Spieler waren wochenlang für ihre Nationalteams vor und bei der Olympiaqualifikation im Einsatz. „Wir haben gefühlt seit letztem Sommer durchtrainiert. Einige haben ihre Familien nicht oder nur kurz gesehen in dieser Zeit, auch wegen Corona“, sagt Seehafer. „Das hat an den Nerven gezerrt und war körperlich ebenfalls hart.“

In der Best-of-five-Serie geht es am Wochenende doppelt in Berlin weiter, dann dürfte der Sieger jedoch noch nicht feststehen. Waspos Nationalkeeper Moritz Schenkel jedenfalls rechnet nicht damit, „dass ein Team durchmarschiert“. Waspo hätte dann erneut Heimrecht, die fünfte und finale Partie stünde am 29. Mai in Berlin an. „Alles ist möglich. Spandau ist stark, wir können auf den Punkt da sein und die wichtigen Spiele gewinnen“, sagt Waspo-Präsident Bernd Seidensticker. Nur Torwart Kevin Götz ist nach einem Bänderriss am Ellbogen und einer Operation noch nicht fit. Ferner hat der langjährige Nationalspieler Tobias Preuß (31 Jahre) seine Karriere nach anhaltenden Schulterproblemen beendet.

Waspo kann Geschichte schreiben

Waspo könnte Geschichte schreiben mit einem erneuten Triumph. Außer Rekord- und Serienmeister Spandau gelang es zuletzt 1978 dem SV Würzburg 05, seinen Titel zu verteidigen. Waspo und Spandau machten die letzten fünf Meisterschaften unter sich aus, auch 2018 holte Hannover die Trophäe.

In dieser Spielzeit gab es drei Duelle, zweimal siegten die Berliner knapp in der Bundesliga-Zwischenrunde, der Supercup ging aber an Waspo. Im Halbfinale schaltete Hannover locker den ASC Duisburg aus, Spandau den OSC Potsdam. Das Titelrennen in Deutschland ist längst zum Zweikampf geronnen. Eine zähe Angelegenheit ist es deshalb freilich nicht, betont Seidensticker: „Es ist immer Wasserball auf hervorragendem Niveau mit viel individueller Klasse.“