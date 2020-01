Waspo-Stars holen mit deutschen Wasserballern Platz neun bei EM

Deutschlands Wasserballer haben in einem finalen Kraftakt Rang neun bei der EM in Budapest erobert. Sie schlugen Georgien mit 9:8 (2:3, 0:2, 3:2, 4:1) und dürften den Platz für das Olympia-Qualifikationsturnier Ende März in Rotterdam sicher haben.

Es sah lange nicht gut aus für die Deutschen, die vor der Halbzeit auf 3:7 zurückfielen. Dann warfen sie vier Tore am Stück zum Ausgleich in einer phasenweise überharten Partie. Waspo-Torwart Moritz Schenkel hielt souverän und kam auf eine Quote von 47 Prozent gehaltener Bälle. Unter anderem parierte er einen Fünf-Meter-Strafwurf.

Marin Restovic, Marko Stamm (beide Spandau 04) und Dennis Eidner (Duisburg) erzielten jeweils zwei Tore. EM-Platz neun könnte zudem für ein Nachrücker-Platz bei der WM 2021 in Fukuoka berechtigen.