Alle Tests negativ: Waspo 98 spielt sich in Bundesliga für die Champions League ein

Waspo 98 Hannover will am Samstag einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung gehen. Waspo ist im Stadionbad Gastgeber für die Rückspiele der Bundesliga-Vorrundengruppe A. Erst spät hatte der Meister die Gewissheit, überhaupt antreten zu können. Trainer Karsten Seehafer hatte den ganzen Tag auf die Corona-Testergebnisse gewartet – am Freitag um 18.57 Uhr lagen sie endlich vor: alle negativ.

Was nicht selbstverständlich ist. Die White Sharks, Kooperations- und Trainingspartner von Waspo, befinden sich komplett in Quarantäne. In der vergangenen Woche waren mehrere Corona-Fälle festgestellt worden. Die Sharks nehmen nicht am zweiten Teil der Gruppenphase teil. Der aktuell Gruppenletzte soll seine Spiele aber nachholen.