Waspo 98 gewinnt auch das Rückspiel gegen die White Sharks - Spandau wartet im Finale

Nun gelte es, gegen Potsdam wieder anzugreifen, Rang drei wäre der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Zufrieden zeigte sich zudem Uwe Brinkmann, ein Vizepräsident des Deutschen Schwimm-Verbandes, der das Hygienekonzept ausgearbeitet hat. Die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Saison war unter Führung des DSV neu aufgenommen worden. „Das Experiment ist geglückt. Was daraus wird, muss man abwarten“, so Brinkmann.

Die Sharks zeigten sich besser als im ersten Vergleich, der 17-jährige Torwart Felix Benke hatte einige gute Szenen und wehrte einen Strafwurf Nagaevs ab. Ben Aust (18 Jahre) war zweimal erfolgreich. „Wir haben uns mehr bewegt und das gespielt, was wir uns vorgenommen haben“, so Sharks-Kapitän Marvin Götz, „aber letztlich hast du es dann mit Olympiastars zu tun.“

Sprecher Frank Glaubitz kündigte Waspo schon mal als den kommenden Meister an, danach begrüßte er den kroatischen Neuzugang Marko Macan in dessen Landessprache. Weltmeister Macan quittierte das mit einem Lächeln. „Ein hervorragender Spieler, Marko macht uns noch stärker“, lobte sein russischer Mitspieler Ivan Nagaev, der mit fünf Treffern erneut bester Werfer war.

Mittwoch steigt das erste Spiel gegen Spandau

Zum ersten Spiel der Best-of-Five-Serie erwartet Waspo am Mittwoch (18 Uhr, Volksbad Limmer) Spandau 04, wiederum sind maximal 300 Zuschauer zugelassen. Die Sharks treten zweieinhalb Stunden später in Potsdam an, zwei Siege reichen in dieser Serie für Rang drei.

Waspo-Tore: Nagaev 5, Real 4, D. Brguljan 2, Schütze 2, Radovic 2, Preuß, Macan, Zech, Winkelhorst je 1.

Sharks-Treffer: Aust 2, J. Rotermund, Kubisch, Froreich, Hülshoff, Dolff je 1.