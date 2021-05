Waspo-Frauen bei Bayer Uerdingen vor dem Halbfinal-Aus

Für die Bundesliga-Frauen von Waspo 98 dürfte die Saison am Samstag enden, sie treten um 16.30 Uhr im Play-off-Rückspiel bei Bayer Uerdingen an. Den ersten Vergleich hatte die Mannschaft von Coach Erik Bukowski und Co-Trainer Luka Sekulic mit 8:16 verloren. „Das ist nicht schlimm, wir bilden Talente aus, das ist ein langfristiges Projekt“, so Waspo-Präsident Bernd Seidensticker.

Waspo war als Vorjahresdritter in dieser wegen der Pandemie komprimierten Spielzeit für das Halbfinale gesetzt.