Waspos toller Hecht Nagaev hat in Linden ein besseres Gefühl als in Moskau

Große Sorgen braucht sich Ivan Nagaev in diesen Corona-Zeiten eigentlich nicht zu machen, eher im Gegenteil. Der russische Wasserballer von Waspo 98 fühlt sich in Linden sicher und wohl mit seiner Familie. Und seine Eltern leben in Odessa in der Ukraine.

„Das ist schon seltsam mit Corona"

„Dort hat man schnell reagiert auf das Virus“, sagt der 26-Jährige. Dennoch hat er viel Kontakt zu Freunden und ehemaligen Teamkollegen in Moskau, wo er zuletzt für Dynamo spielte. „Zum Glück wird es auch in Moskau langsam besser, es hat sich stabilisiert“, so Nagaev.

Der Linkshänder reiste von einem Lehrgang aus Russland zurück, kurz bevor die Grenzen geschlossen wurden. „Das ist schon seltsam mit Corona. Wenn du in Moskau auf die Straße gehen willst, musst du vorher online viel erledigen. Sonst droht dir eine Strafe“, sagt Nagaev.

In Deutschland hat er ein gutes Gefühl

Bekannte haben ihm das berichtet, noch sind die Vorgaben in der Hauptstadt strikt. Das Land steuert bei den Infizierten auf die halbe Million zu (467 073; Quelle: Johns-Hopkins-Universität), weltweit ist es damit am drittstärksten betroffen. „Das hat Deutschland besser gemacht. Es ist ein gutes Gefühl“, betont Nagaev.