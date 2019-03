Zuletzt "brannte es in den Augen": Waspo 98 will gegen Split aus Tief kommen

Ausgerechnet in der Champions League soll am Mittwoch (18.30 Uhr, Stadionbad) die Wende eingeleitet werden. Am 11. Spieltag in Gruppe B ist Jadran Split zu Gast. Waspo verlor zuletzt Platz eins in der Bundesliga an Spandau 04, in der Königsklasse ist man mit nur sechs Punkten seit Wochen auf Tauchstation und nun sogar Achter und Letzter. Nach starkem Saisonauftakt mit Gewinn des Supercups ist das nun eine längere Durststrecke. Und die schmeckt Seidensticker gar nicht.

Chlorwasser nicht schuld am Augenbrennen

Zwar kommen die entscheidenden Partien erst im Mai und für das Endturnier der Champions League im Juni ist Hannover als Ausrichter qualifiziert, „aber das brannte schon ein wenig in den Augen, was wir gespielt ha­ben“, räumt Seidensticker ein, „und das lag ganz bestimmt nicht am Chlorwasser“.