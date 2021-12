Waspo siegt ganz locker, Frauen fehlt die Kraft

Mann des Tages war Ivan Nagaev mit fünf Toren. Der Moskauer steht kurz vor der Einbürgerung, den Deutschtest hat er bereits gemacht. Der Linkshänder wird eine willkommene Verstärkung des Nationalteams sein. „Er fühlt sich wohl mit Frau und drei Töchtern in Linden, Ivan will gar nicht mehr weg“, sagte Waspo-Vorsitzender Bernd Seidensticker. Der Meister schonte einige Akteure, darunter Torwart Moritz Schenkel und Julian Real. Ob die beiden ehemaligen Duisburger ihre Laufbahn nach dieser Saison fortsetzen, steht noch nicht fest.

Wichtiges Spiel am Mittwoch

Am Mittwoch um 19 Uhr steht für Waspo das wichtige Spiel in der Champions League bei CN Marseilla an. In Pool B sind die Franzosen bisher die große Überraschung und auf bestem Weg, das Final-8-Turnier zu erreichen. „Wenn wir da punkten können, wäre das super“, bekräftigte Seidensticker. Auch Waspo hat noch gute Karten, den erforderlichen vierten Platz zu schaffen.