Waspo verliert Bundesliga-Auftakt "weil wir schlecht waren - nicht weil die Berliner stark waren"

Erst im zweiten Viertel wuchtete Reiko Zech den Ball bei einer Strafzeit gegen Spandau ins Tor, auch Petar Muslim glich für Waspo aus. Bezeichnend war, dass selbst Trainer Karsten Seehafer nicht genau genug zielte. Er traf einen Spandauer beim Einwerfen des Balles leicht am Kopf, den Gastgebern fehlte ebenso die Präzision wie dem Meister. Weil Schenkel einen Fünfmeter von Nikola Dedovic hielt, rettete Waspo ein 2:2 in die Halbzeit. Nach den neuen Regeln ein höchst ungewöhnliches Resultat, hatte es doch in den ersten Spielen eine Torflut gegeben.

Im dritten Abschnitt glichen Darko Brguljan auf feinen Pass von Ivan Nagaev und Aleksandar Radovic per Strafwurf jeweils aus. Ante Corusic brachte Waspo erstmals in Front in dieser Abwehrschlacht. Eine Minute blieb im dritten Viertel zu spielen, da hatte der überragende Schenkel bereits elf Paraden auf dem Konto. Das 5:6 in Unterzahl konnte er nicht verhindern, Waspo ging mit einem Rückstand in den finalen Abschnitt.