Derbysieg zum Auftakt: Waspo 98 startet aus der kalten Hose erfolgreich in neue Saison

Der Heim-Start in die neue Bundesliga-Saison ist Waspo 98 geglückt. Der amtierende deutsche Meister legte beim ersten (von insgesamt nur zwei) Turnieren der Vorrunde A mit zwei deutlichen Siegen los - und das quasi aus der kalten Hose, nachdem die Mannschaft im Anschluss an den Auftritt in der Champions League in Budapest in Quarantäne geschickt worden war, weil sich Präsident Bernd Seidensticker mutmaßlich auf der Rückreise mit Corona infiziert hatte.

Es dauerte fast drei Minuten, dann konnte Waspo gegen die nicht zu unterschätzenden White Sharks erstmals in dieser Saison jubeln. Petar Muslim machte den Anfang, für den Außenseiter war Michael Hahn (zum 1:2) erster Torschütze der neuen Spielzeit. Der Meister wurde seiner Favoritenrolle gerecht, setzte sich über 5:2 auf 10:3 nach zwei Vierteln ab. Kurios: Im finalen Abschnitt gab's lediglich noch der Treffer von Aleksandar Radovic zum 14:4-Endstand zu sehen.