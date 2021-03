Die kürzeste Wasserball-Saison aller Zeiten: Waspo startet mit Derby gegen White Sharks

Die komplette Vorrunde der Bundesliga an nur zwei Wochenenden: Das wird die kürzeste Wasserball-Saison aller Zeiten. Sie beginnt am heutigen Samstag mit dem ersten Turnier, das Meister Waspo 98 ausrichtet. Um 10.45 Uhr steht gleich das Derby gegen die White Sharks an. Waspo startet direkt aus der Quarantäne, die heute abläuft. „Wir spielen total aus der kalten Hose. Aber Hauptsache, wir können überhaupt spielen“, sagt Trainer Karsten Seehafer. Anzeige Waspo-Präsident Bernd Seidensticker hatte sich offenbar bei der Rückkehr von der Champions League in Budapest mit dem Coronavirus infiziert, die komplette Mannschaft musste für zwei Wochen in Quarantäne. Sämtliche Spieler blieben negativ, nun hat es aber noch Co-Trainer Predrag Jokic erwischt.

Seidensticker zu Corona-Erkrankung: "Nicht lustig" „Da waren sowieso alle bereits isoliert, daher hat das keine weiteren Konsequenzen“, so Seehafer, dessen Gattin Maike die Hygienebeauftragte Waspos ist. Die Hals-Nasen-Ohrenärztin hat dafür schon viel Lob bekommen. „Sie macht das vorbildlich“, lobt auch Seidensticker, dem es nach zwei Tagen größten Unwohlseins zu Beginn nun wieder deutlich besser geht. Die britische Mutante hatte ihn erwischt. „Das war nicht lustig. Das ist keine Grippe, die du im Körper hast, das ist schon etwas ganz anderes“, so Seidensticker. Auch er ist froh, dass es mit der Bundesliga losgeht: „In einer Blase ist das okay, wir müssen ja nicht durch die Weltgeschichte reisen.“ Das Feld der stärkeren acht Bundesligateams ist geteilt worden, mit den Hannoveranern spielen Amateur Duisburg und der SSV Esslingen. In der Gruppe B sind Spandau 04, OSC Potsdam, SV Ludwigsburg und die SG Neukölln. Platz eins und zwei reichen für die Zwischenrunde, der Dritt- und Viertplatzierte müssen in die Relegation.