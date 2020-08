Trainingspartner sind jetzt Gegner: White Sharks bitten Waspo zum ersten Halbfinale

„Es ist eine Trainingsgruppe, die nun zwei Spiele austrägt“, sagt Waspo-Trainer Karsten Seehafer. „Ich bin mir gar nicht sicher, wer für welches Team antritt“, sagt Sharks-Kapitän Marvin Götz sogar. Etliche Spieler des Waspo-Kooperationspartners haben ein Doppelstartrecht für beide Klubs. Waspo ist klarer Favorit und dürfte auch am Sonntag (12 Uhr) an selber Stelle im Rückspiel nur wenig Probleme haben. Unter strengen Corona-Sicherheitsauflagen sind für beide Partien jeweils 300 Zuschauer zugelassen. Am Freitag haben die Sharks offiziell Heimrecht.

Ex-Weltmeister Predrag Jokic verteidigt nun nicht mehr für die Sharks, er gehört zum Waspo-Trainerteam. Seinen Einstand bei Waspo gibt der kroatische Abwehrstar Marko Macan (27 Jahre), der von Jug Dubrovnik gekommen ist . Er ist erst rund zwei Wochen in Hannover, davon eine vorsichtshalber in Eigenisolation – und schon viermal auf Corona getestet worden.

Nicht ganz so sauber waren die Aktionen bei Waspos erstem Auftritt nach der langen Corona-Zwangspause in Berlin gegen Spandau (10:12). „Das Problem waren individuelle Kleinigkeiten in der Abwehr“, so Torwart Moritz Schenkel, „vorne hat uns die Spielidee gefehlt.“

Waspo will sich den letzten Schliff holen

Durch die lange Zwangspause sei die Mannschaft zusammengewachsen, sagt Schenkel und sieht darin einen immensen Vorteil: „Es stimmt bei uns“. Es fehle aber die Matchhärte, das habe die Niederlage gezeigt. „Im Endeffekt müssen wir uns in beiden Partien gegen die Sharks den letzten Schliff für Spandau holen“, sagt Schenkel. Von den Sharks erwartet der Keeper, dass sich „die jungen Leute zeigen und sich nicht hängen lassen“.

Eine kleine Feier hat es bei Waspo bereits gegeben, der russische Nationalspieler Ivan Nagaev ist erneut Vater geworden, Mariana heißt seine dritte Tochter. Linkshänder Nagaev war beim Platzierungsspiel gegen Spandau mit vier Toren bester Werfer. Sollte in der Finalserie ein fünftes Duell nötig werden, hat Titelverteidiger Berlin Heimrecht. Verlieren die Sharks, treffen sie in der Best-of-Three-Serie um Platz drei ab nächstem Mittwoch vermutlich auf den OSC Potsdam. Waspo bekäme es in der Finalrunde mit Spandau zu tun.