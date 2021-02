Trockenzeit für Wasserballer vorbei: Supercup im März, Modus der Bundesliga noch unklar

„Aber diese ewige Pause zieht unseren Sport doch in die Tiefe. Höchste Zeit, dass der DSV reagiert hat“, sagt Waspo-Präsident Bernd Seidensticker. Im März soll die Bundesliga beginnen, bereits am 13. Februar wird es Vorbereitungsturniere geben, eins davon in Hannover.

Zwei Turniere in Hannover

Neben dem Meister und den White Sharks machen der Bundesliga-Dritte OSC Potsdam mit, dazu aus der A-Gruppe der Bundesliga der SV Ludwigsburg, ASC Duisburg, SSV Esslingen und die SG Neukölln sowie als einziger Vertreter der B-Gruppe der SV Krefeld 72.

Am ersten Turnierwochenende in Hannover sind Potsdam und Duisburg dabei, gespielt werden soll im Stadionbad. Weder die Sharks noch Waspo reisen, am 20. und 21. Februar ist ein weiteres Turnier in der niedersächsischen Landeshauptstadt angesetzt. „Wir sind und bleiben in einer Blase und können damit gut leben“, betont Seehafer. Bisher hatten weder Waspo noch Sharks einen Corona-Fall.

"Wir dümpeln hinterher"

Zuletzt hatte der Meister mit dem Nationalteam in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf getestet, weil die DSV-Auswahl vorsichtshalber die Teilnahme am Vier-Nationen-Turnier in Montenegro abgesagt hatte. „Das war prima für uns. Aber die Chance hatten ja die anderen Teams nicht“, so Seehafer und sorgt sich ebenso um das Niveau in Deutschland wie Seidensticker. Der sagt: „Die großen Nationen haben trotz Corona gespielt, wir dümpeln hinterher.“

Die Quittung bekamen Waspo und Pokalsieger Spandau 04 in der Champions League, die deutschen Topklubs blieben im ersten Abschnitt mit drei Partien punktlos. „Da waren wir schlecht, uns haben einfach die Spiele gefehlt“, sagt Peter Muslim, Waspos kroatischer Olympiasieger, „aber ich denke, im März werden wir viel besser sein.“ Dann steht auch der zweite Turnierabschnitt der Champions League an.