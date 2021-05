Waspo nach Sieg gegen Duisburg vor Finaleinzug - Sharks protestieren gegen 0:10-Wertung

Erst gegen Ende des dritten Viertels zog Hannover erstmals auf vier Tore davon (13:9). Aleksandar Radovic mit fünf und Ivan Nagaev mit drei Treffern waren die besten Werfer auf Seiten des Titelverteidigers. Am Samstag um 15.30 Uhr folgt das Rückspiel im Sportleistungszentrum.

Wie es mit den White Sharks weitergeht, ist offen. Nur Berufssportler und Kaderathleten dürften wegen der Corona-Notbremse zurzeit spielen, argumentieren die Sharks – und waren daher in der Abstiegsrunde nicht bei Bayer Uerdingen angetreten. Nur ein Spieler von Bayer hätte ins Wasser gedurft, sagt Sharks-Vorsitzender Jörg Deike: „Die Inzidenz in Krefeld liegt über 100, wir hätten gegen das Gesetz verstoßen.“ Nun ist die Partie vom Dachverband DSV als 10:0-Sieg für Bayer gewertet worden. Dagegen werden die Sharks, die ohnehin einen Rechtsanwalt eingeschaltet haben, Einspruch einlegen.

"Man stellt das jetzt so dar, als wollten wir nicht spielen"

Am Wochenende sollen die Rückspiele in Hannover ausgetragen werden. Eine angefragte Genehmigung des Gesundheitsamtes liegt jedoch bis jetzt nicht vor, betont Deike: „ Man stellt das jetzt so dar, als wollten wir nicht spielen, aber das ist Unsinn. Wir würden gerne antreten.“ Der DSV geht davon aus, dass wegen seines funktionierenden Hygienekonzepts und der Einstufung der Bundesliga als Profisport durch den DOSB gespielt werden kann.