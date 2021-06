Kracher zum Auftakt des Final-8: Kann Waspo gegen Topteam Pro Recco überraschen?

Waspos Darko Brguljan ist einer der „Men in Black“. Er spielt im offiziellen Videoclip der Champions League mit, trägt wie drei weitere Stars der Szene einen dunklen Anzug nebst Sonnenbrille. Unter dem feinen Zwirn trägt das Quartett Badehosen – Brguljan natürlich die des deutschen Meisters. Ab Donnerstag sind die besten Wasserballer der Welt in Belgrad zu Gast, das Final-8-Turnier steht. Waspo hat es um 13 Uhr mit dem Topteam Pro Recco aus Italien zu tun. „Das wird natürlich sehr schwer“, sagt der Montenegriner, der eine starke Finalserie für Hannover gespielt hat. Anzeige "Wir brauchen jeden Mann in sensationeller Form" „Wir brauchen aber nicht nur Darko in sensationeller Form, sondern jeden Mann. Und nicht mal dann ist gegen Recco sicher, dass es reicht“, sagt Trainer Karsten Seehafer. Überraschend holte Recco nicht den italienischen Meistertitel, sondern AN Brescia. „Das ist schon eine Sensation, selbst wenn Brescia kein Frittenbuden-Team ist“, so Seehafer.

Turnier im Blasenformat Am Mittwoch ist Waspo mit dem Zug nach Frankfurt gereist und von dort nach Serbien geflogen. Das Turnier wird im Blasenformat gespielt, die Teams sind abgeschottet. Jeder Platz wird ausgespielt. Sollte es für Waspo nicht reichen gegen Recco, geht es in der Runde um die Plätze fünf bis acht weiter. „Die Stimmung ist sehr gut. Wir sind Meister, die Routinen und Abläufe klappen besser als in den letzten Jahren“, betont Seehafer. Brguljan ist nun seit fünf Jahren bei Waspo und fühlt sich wohl, ein Jahr läuft sein Vertrag noch. Erstmals gelang dem Verein die Titelverteidigung. „Wir haben Geschichte geschrieben und tolle Resultate geholt“, sagt der 30-Jährige, der 2016 zum Olympia-Allstar-Team gehörte. In seiner Heimat ist er berühmt, wenngleich er nach den Spielen in Rio im Streit mit dem Trainer aus dem Nationalteam schied. Brguljan, dessen Bruder Matija ebenfalls für Waspo spielt, ist ein Unterschiedsspieler. Und ein Gesicht, mit dem der europäische Verband LEN für die Champions League wirbt.